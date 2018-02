Talebans tomam escritório da ONU no Afeganistão Funcionários talebans tomaram um escritório da ONU que trabalha com refugiados numa cidade afegã perto da fronteira com o Paquistão, informou um porta-voz das Nações Unidas. Vários soldados talebans armados invadiram o escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur) que fica na cidade de Spinboldak, no Afeganistão - a cerca de 25 quilômetros da fronteira com o Paquistão. A informação foi dada hoje pelo porta-voz da ONU em Quetta, Yusuf Hassan. Segundo ele, nenhum funcionário do Acnur estava no escritório quando os talebans o tomaram. "Com esta ação, os talebans quebraram a promessa de que protegeriam as operações das organizações humanitárias", acrescentou Hassan. Não houve nenhum comentário por parte do taleban, cujas relações com as Nações Unidas pioraram nos últimos meses. Hassan afirmou que as Nações Unidas tratariam o assunto com a embaixada do Taleban em Islamabad, capital do Paquistão. Leia o especial