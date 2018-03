Talibã mata 10 soldados paramilitares do Paquistão em emboscada Militantes talibãs mataram ao menos 10 soldados paramilitares em uma emboscada no nordeste do Paquistão, disseram funcionários do governo paquistanês. Os militantes atacaram um comboio de tropas paramilitares paquistanesas que se dirigiam para a cidade de Hangu. "A morte de dez soldados está confirmada e 22 estão feridos. O número de mortos pode ser maior", disse à Reuters um alto funcionário em Hangu. Um porta-voz militar confirmou o incidente mas disse que não tinha detalhes.