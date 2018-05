Taliban desmente libertação, mas promete soltar reféns doentes Duas reféns sul-coreanas gravemente doentes ainda estão nas mãos do Taliban, mas serão libertadas em breve, disse neste domingo um porta-voz do grupo. O mesmo porta-voz havia dito na noite de sábado que duas mulheres já haviam sido soltas e chegariam em breve à cidade de Ghazni, perto de onde elas e outros 21 voluntários de uma igreja coreana foram sequestradas pelos insurgentes há mais de três semanas. "O conselho da liderança do Taliban decidiu libertar as duas reféns dentro de algumas horas", disse Qari Mohammad Yousuf por telefone à Reuters neste domingo, a partir de um local não revelado. "Elas estão doentes, e esperamos que esta libertação reflita de maneira positiva na libertação dos nossos prisioneiros." O Taliban já matou dois reféns e ameaçou matar os outros 21 -- sendo 18 mulheres -- a não ser que um número similar de prisioneiros do grupos seja solto. O governo afegão recusou-se a aceitar a exigência, dizendo que isso apenas incentivaria mais sequestros. Yousuf fez no passado declarações contraditórias, culpando problemas de comunicação com combatentes. Desta vez ele culpou a mídia pela confusão. "Os relatos da mídia confundem. Eu disse que o nosso conselho decidiu libertá-las, não disse que foram libertadas", afirmou. Autoridades locais e nacionais do Afeganistão dizem que não sabem nada a respeito de libertação e que as duas sul-coreanas não estão sob sua custódia. "Não sei nada sobre libertação de reféns. Não posso mentir", disse Shereen Mangal, porta-voz do governador de Ghazni. O governo sul-coreano recusou-se a comentar. "Não temos comentários. Mas mantemos contato direto com o Taliban", disse à Reuters uma autoridade do governo sul-coreano, que não quis ser identificada. O governo confirmará notícias e comentará o tema quando garantir a libertação, disse. Diplomatas sul-coreanos começaram neste domingo o terceiro dia de negociações diretas com o Taliban. Mas, ao contrário dos dias anteriores, autoridades afegãs não participaram do encontro. "As negociações continuam, ainda não terminaram", disse Mangal. "Não estamos nas negociações hoje, estamos lá apenas para dar segurança aos negociadores."