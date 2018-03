Talibãs matam quatro policiais em Kandahar Quatro policiais morreram e três ficaram feridos em um ataque de supostos talibãs contra um posto de controle do Exército na cidade de Kandahar, no sul do Afeganistão, informaram hoje fontes médicas. Segundo explicou a EFE um médico do hospital onde foram transferidos os feridos que pediu não ser identificado, o incidente aconteceu na tarde de domingo quando quatro supostos talibãs que viajavam em motocicletas abriram fogo contra um posto policial no distrito número seis de Kandahar. Três agentes da Polícia afegã morreram no ato, e outros quatro ficaram feridos e foram transferidos ao Hospital Midwife de Kandahar. Um dos feridos sucumbiu aos ferimentos enquanto era levado ao hospital, e outro se encontra em estado grave. Por enquanto, a Polícia afegã não confirmou o fato nem o número de vítimas, enquanto que um suposto porta-voz do grupo talibã convocou diversos meios de comunicação locais para reivindicar a autoria do ataque. A violência aumentou nas últimas semanas no Afeganistão, onde morreram desde o começo de 2005 mais de 2.000 pessoas por causa de incidentes violentos.