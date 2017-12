Tanque de água cai e mata 45 na Índia Ao menos 45 espectadores de uma luta livre morreram neste domingo quando uma caixa de água onde estavam sentados caiu, em uma vila no oeste da Índia. Aproximadamente 200 pessoas haviam subido no topo do reservatório para assistir ao campeonato de luta livre quando a estrutura do tanque cedeu. O acidente ocorreu durante uma feira, no distrito de Bharatpur, segundo a agência Press Trust of India. Ao menos trinta pessoas, que estavam embaixo ou próximas do tanque de concreto cheio de água, se feriram. Feiras em vilas são extremamente populares na zona rural indiana. Milhares de pessoas das vilas próximas vão às feiras, onde luta na lama, briga de galo e performances de teatro são as principais atrações.