Tanque de Israel mata palestino, diz testemunha Um palestino morreu e outros três ficaram feridos - um gravemente - ao serem atingidos por disparos de um tanque de Israel na Faixa de Gaza, segundo testemunhas. De acordo com o relato, tanques israelenses estacionados nas imediações da região fronteiriça fizeram vários disparos quando um jovem palestino se aproximou da linha divisória. O Exército de Israel negou qualquer envolvimento na morte do palestino. A mídia israelense levantou a possibilidade de o jovem ser um ativista da Jihad Islâmica com uma bomba.