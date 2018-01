Tanques avançam para campo de refugiados em Gaza Tanques do Exército de Israel avançaram na noite desta quarta-feira na direção do campo de refugiados palestinos de Khan Younis, na região sul do território palestino ocupado da Faixa de Gaza. Moradores informaram que 12 tanques israelenses avançaram desde o assentamento judeu de Ganei Tal para o campo de Khan Younis, enquanto helicópteros de ataque sobrevoavam a área. Houve trocas de tiros, mas até o momento não há informes sobre vítimas. Ontem à noite, tanques israelenses acompanhados por tratores haviam entrado no campo de Khan Younis, onde destruíram prédios e residências que, segundo o Exército de Israel, eram usados por militantes palestinos para disparar contra os assentamentos judeus e contra soldados. As tensões em Gaza se intensificaram na última segunda-feira, quando o Exército israelense assassinou o xeque Ahmed Yassin, líder do grupo nacionalista palestino Hamas.