Tanques de Israel disparam contra casas na Faixa de Gaza Tanques e veículos blindados do Exército israelense, apoiados por helicópteros, entraram em subúrbios na zona norte da Cidade de Gaza na madrugada desta quarta-feira - dia 7, pelo horário local - e dispararam contra casas. Segundo moradores, os hospitais locais entraram em alerta para receber possíveis vítimas do ataque. Na terça-feira, a Suprema Corte de Israel rejeitou uma petição de 35 famílias palestinas para que o Exército israelense lhes desse um aviso prévio de 48 horas quando fosse demolir suas casas. Recentemente, o Exército retomou a prática de demolir residências de suspeitos de colaborar com grupos terroristas. Ao rejeitar a petição, a Suprema Corte argumentou que um aviso prévio permitiria aos moradores montar armadilhas explosivas dentro das casas a serem demolidas pelos militares.