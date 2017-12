Tanques de Israel entram em Gaza Tanques e soldados israelenses entraram na Cidade de Gaza a partir de dois diferentes pontos na madrugada desta quinta-feira (horário de Israel), na primeira investida deste tipo em quase 17 meses de violência, afirmaram testemunhas. A ofensiva eleva as tensões a ponto crítico na região. Os tanques entraram no bairro de Sejaieh, que se estende pela principal estrada que liga o norte e o sul da Faixa de Gaza, perto de outra estrada usada pelos colonos judeus assentados e cenário de vários ataques recentes perpetrados pelos militantes palestinos, de acordo com testemunhas. O Exército israelense não emitiu nenhum comentário imediato. Em seguida, os tanques israelenses se aproximaram do Campo Beach, um campo de refugiados dominado pela pobreza, atirando com metralhadoras e jogando bombas, segundo testemunhas. Navios de guerra israelenses também dispararam tiros de metralhadoras a partir do mar, de acordo com as testemunhas. No sul da Cidade de Gaza, os tanques sraelenses entraram no campo de refugiados de Rafah e destruíram a casa de um militante que matou na segunda-feira uma mulher israelense e dois soldados antes de ser morto pelos soldados.