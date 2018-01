Tanques dos EUA cercam hotel de jornalistas Agências de notícias informaram há pouco que um comboio de tanques americanos está estacionado em frente ao hotel Palestine, onde ontem foram mortos três jornalistas por tropas americanas. As imagens de televisão dos tanques cercando o Hotel Palestine paralisaram os trabalhos no centro de imprensa do Comando Central da base de As Sayliah. Dezenas de jornalistas e militares norte-americanos se reuniram diante das telas de televisão para observar as imagens. O porta-voz do Comando não deu nenhum informe sobre os últimos acontecimentos na capital iraquiana. Muitos jornalistas estrangeiros começaram a abandonar o hotel Palestina. Os correspondentes da agência espanhola EFE estão entre os jornalistas que decidiram abandonar o hotel, devido à queda virtual do regime iraquiano. A decisão de abandonar o hotel foi tomada depois de a Cruz Vermelha comunicar aos jornalistas que não podia garantir a sua saída da capital iraquiana. Veja o especial :