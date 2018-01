Tanques e aviões bombardeiam Faluja Aviões de guerra americanos lançaram bombas e tanques dispararam obuses contra a cidade iraquiana de Faluja. Pelo menos nove pessoas ficaram feridas, segundo Adel Khamees, do Hospital Geral da cidade. Faluja é vista como uma fortaleza dos rebeldes sunitas que querem expulsar as tropas americanas do Iraque. O porta-voz americano tenente-coronel T.V. Johnson disse que rebeldes atacaram posições dos Estados Unidos fora da cidade e que as forças americanas retaliaram bombardeando supostos esconderijos de combatentes dentro da cidade. Testemunhas descrevem fortes explosões que foram ouvidas pela cidade. As forças americanas não entram em Faluja desde o final de um cerco de três semanas à cidade, realizado em abril, e que tinha como objetivo erradicar a rebelião. Desde então, os revoltosos reforçaram suas posições.