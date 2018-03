Tanques invadem Belém e cercam Igreja da Natividade Tanques israelenses ingressaram na madrugada desta segunda-feira em Belém, parando a somente 500 metros da Igreja da Natividade, lugar onde Jesus nasceu, segundo a tradição cristã. Os tanques entraram em Belém pouco antes da 5h30, horário local. Mais cedo, os blindados israelenses avançaram na cidade de Qalqiliya, na Faixa de Gaza, ampliando a ofensiva iniciada na sexta-feira. As duas incursões seguiram-se a um pronunciamento do primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon. "Podemos limpar a infraestrutura do terrorismo a partir de suas fundações", disse. O pronunciamento foi feito após novo ataque suicida palestino, que matou 15 israelenses.