Tanques israelenses avançam em direção a Gaza Tanques israelenses avançavam hoje em direção à Faixa de Gaza, enquanto o governo de Israel convocava mais reservistas, ampliando a expectativa de uma ofensiva no território palestino, em represália ao atentado de terça-feira a um clube noturno Rishon Letzion, nas proximidades de Tel-Aviv. Além do extremista suicida, 15 israelenses morreram no ataque, cuja autoria foi reivindicada pelas brigadas Ezzedine al-Qassam, braço armado do movimento integrista Hamas, que tem seus principais redutos na Faixa de Gaza. Na véspera, o gabinete israelense autorizara a retaliação. Hoje mesmo, o Exército israelense realizou uma primeira incursão, de cerca de 150 metros, no campo de refugiados de Rafah, perto da fronteira com o Egito. Na tentativa de evitar um ataque maciço, o presidente da Autoridade Palestina (AP), Yasser Arafat, ordenou a prisão de 16 membros do Hamas, num esforço para demonstrar o empenho de seu governo no combate aos grupos radicais. Na quarta-feira, Arafat fez um pronunciamento transmitido pela TV palestina condenando o atentado e, pela primeira vez, referindo-se aos ataques suicidas contra civis israelenses como "ações terroristas". Funcionários do Hamas em Gaza disseram que 16 de seus integrantes foram presos, mas acrescentaram que nenhum dirigente da entidade tinha sido detido. Ainda de acordo com essas fontes, apesar das advertências israelenses e das operações policiais palestinas, nenhum líder do Hamas tinha adotado precauções especiais de segurança. Mesmo assim, o líder espiritual do Hamas, xeque Ahmed Yassin, está permanentemente cercado de guarda-costas, para evitar que forças israelenses tentem capturá-lo. Fontes militares de Israel confirmaram que tropas, tanques e blindados estavam se instalando nos arredores do território palestino. Até agora, Israel vinha se abstendo a lançar grandes operações na Faixa de Gaza porque nenhum extremista palestino tinha conseguido ultrapassar a cerca eletrônica que a separa do território israelense. Para os habitantes das cidades da Faixa de Gaza, o ataque israelense era hoje uma questão de tempo. A esperança da população era apenas a de que ela seja menos ampla do que a ofensiva israelense sobre as cidades da Cisjordânia, iniciada em 29 de março e chamada de Operação Muro de Defesa. "Uma invasão é iminente", disse o comandante da Força de Segurança Nacional palestina em Gaza, Abdel Razek al-Majide. Ele acrescentou, porém, acreditar que a operação israelense seria "limitada" aos locais onde podariam se concentrar militantes do braço armado do Hamas, e não uma ofensiva de grandes proporções como a desfechada na Cisjordânia. Al-Majide disse também que a população dos grandes campos de refugiados da Faixa de Gaza estava se abastecendo com alimentos - principalmente pão - e medicamentos, enquanto as forças de segurança palestinas estavam se retirando preventivamente de delegacias e outras dependências oficiais. Durante a operação na Cisjordânia, os edifícios da AP foram os principais alvos dos ataques de Israel. A sede do governo de Arafat em Ramallah foi quase destruída, e o líder palestino ficou confinado no complexo por mais de um mês. O chefe dos serviços de Segurança Preventiva na Faixa de Gaza, coronel Mohamed Dahlan, advertiu que, se houver a entrada de tropas israelenses no território, "poderemos ter novos exemplos do que ocorreu em Jenin", dando a entender que os palestinos estariam dispostos a resistir. A ocupação do campo de refugiados de Jenin foi uma das mais sangrentas da Operação Muro de Defesa, que custou a vida de 23 soldados israelenses e de um número ainda indeterminado de palestinos - que acusam Israel de ter cometido um "massacre" no local. Por seu lado, o ministro de Relações Exteriores de Israel, Shimon Peres, declarou que as tropas militares "se concentrarão unicamente em áreas onde existam uma alta concentração de terroristas suicidas", acrescentando que a operação "terá um tempo limitado".