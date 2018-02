Tanques israelenses entram em campo de refugiados Tanques israelenses entraram no campo de refugiados palestinos de Rafa, na Faixa de Gaza, dizem moradores. Militares israelenses informam que se trata de uma missão de rotina, em busca de túneis usados no contrabando de armas. Nenhum enfrentamento foi informado. Forças israelenses costumam entrar no campo em busca dos túneis, usados para trazer armas do Egito.