Tanques israelenses entram em cidade da Cisjordânia Tanques israelenses entraram na manhã desta quinta-feira em Al Yaun, próximo de Jenin, ao norte da Cisjordânia, e deteve 20 palestinos. O local está no setor A, controlado totalmente pela Autoridade Palestina. Outra unidade do Exército israelense prendeu um membro da Força 17, guarda particular de Yasser Arafat, em Tammun, próximo a Naplusa, informaram os serviços de segurança palestinos.