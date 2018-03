Tanques israelenses entram em Gaza para procurar explosivos O exército israelense entrou com tanques na Faixa de Gaza para inspecionar o terreno onde matou dois milicianos das Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa na última quarta-feira, informaram fontes de segurança palestinas. O líder local da Jihad Islâmica, Nafez Azzam, disse ser pouco provável que este seja o prelúdio de uma operação terrestre contra Gaza, pois Israel saiu do local para evitar mais mortes. Na última quarta-feira, dois membros das Brigadas de Al-Aqsa, que estavam armados, morreram perto da fronteira com Israel ao serem atingidos pelo projétil de um tanque israelense. Segundo a emissora de rádio do exército de Israel, os dois homens foram descobertos quando tentavam atravessar ilegalmente a fronteira com Israel. As forças de segurança de Israel estão em estado de alerta máximo nestes dias, devido à celebração da Páscoa judaica.