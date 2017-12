Tanques israelenses entram em Jenin Tanques israelenses entraram na cidade autônoma palestina de Jenin, norte da Cisjordânia, disparando metralhadoras. Palestinos responderam ao fogo. A incursão começou logo depois do fim de uma reunião do gabinete de segurança israelense que discutiu uma resposta militar ao atentado suicida a bomba desta terça em Jerusalém. A bomba, presa ao corpo de um atacante e envolvida com pregos, explodiu num ônibus lotado em Jerusalém, matando 19 israelenses. Apesar de Israel responsabilizar o líder palestino Yasser Arafat pelo ataque, os líderes do país pesavam as conseqüências políticas de uma resposta militar. Depois do anoitecer, sete tanques israelenses entraram na cidade cisjordaniana de Jenin, informaram fontes de segurança palestinas. O Exército de Israel não fez comentários imediatos. Não estava claro se a incursão fazia parte de uma resposta israelense ao atentado em Jerusalém. Tais incursões vêm ocorrendo diariamente. Israel tem normalmente respondido a ataques suicidas com rápidas ações militares. Mas o Exército de Israel não agiu nas horas imediatas à explosão e previa-se que a deliberação sobre como reagir levaria em consideração planos do presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, de fazer um importante discurso político sobre o Oriente Médio nesta semana. Bush deve propor a criação de um "Estado palestino provisório" em partes da Cisjordânia e da Faixa de Gaza sem decidir sobre suas fronteiras definitivas - e apesar de nenhum dos lados ter abraçado a idéia, existe alguma esperança de que um renovado e intenso esforço diplomático dos EUA ajude a pôr fim a quase 21 meses de carnificina e desespero. O primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, visivelmente irritado, visitou o local do atentado desta terça e andou lentamente diante da fila de cadáveres cobertos com sacos de plástico. Dois estudantes que iam para a escola estavam entre os mortos, e quatro estavam entre as dezenas de feridos no mais mortal ataque suicida em seis anos em Jerusalém. Sharon jurou dar uma resposta ao terrorismo, pelo qual seu governo culpa Arafat. O líder israelense questionou com irritação a capacidade de Arafat de administrar um Estado, dizendo: "É interessante saber que tipo de Estado palestino eles pretendem." Apesar de deixar claro que quer Arafat fora do poder, Sharon não estava aparentemente pronto para enviá-lo ao exílio. E a prevista iniciativa dos EUA torna politicamente difícil no momento lançar uma ofensiva militar como a "Operação Muralha Protetora" - a recente campanha maciça que matou e prendeu muitos altos militantes suspeitos de estar por trás de tais ataques. Nesta terça-feira, testemunhas disseram que as forças de segurança de Israel mataram a tiros um ativista palestino do grupo extremista Jihad Islâmica. O comentarista político israelense Keren Neubach disse à tevê de Israel que Sharon voltou a pensar em expulsar Arafat depois da explosão, mas decidiu não apresentar a questão a uma votação no Gabinete porque alguns de seus chefes de segurança se opõem à idéia. Israel teria de convencer Bush de que a expulsão seria a opção "menos prejudicial", se Sharon enviar Arafat ao exílio e retomar áreas controladas pelos palestinos, disse o especialista israelense em política estratégica Gerald Steinberg, da Universidade Bar-Ilan, em Tel Aviv. "Se Sharon rejeitar a posição de exilar Arafat... será somente por causa da necessidade percebida de trabalhar com o presidente Bush e permitir que sua iniciativa tenha sucesso", avaliou Steinberg. Entretanto, a Autoridade Palestina e o povo palestino em geral acreditavam que a resposta atingiria Arafat, e algumas organizações internacionais ordenaram que seus empregados deixem Ramallah, a cidade cisjordaniana onde o líder palestino mantém seu quartel-general, que tem ficado ocasionalmente sob cerco desde dezembro. A Autoridade Palestina condenou veementemente o atentado, mas não se acreditava que palavras iriam afetar a resposta de Israel, e a liderança palestina não parecia pronta para agir decisivamente contra grupos radicais operando em seu território, como o Estado judeu tem exigido. Em Washington, a Casa Branca informou que Bush condenou o atentado "nos termos mais fortes possíveis", mas assessores não quiseram dizer se haveria adiamento em seu discurso político sobre o Oriente Médio, previsto para quinta-feira. Bush vem trabalhando em seu plano de paz para o Oriente Médio por semanas, durante as quais reuniu-se com Sharon, líderes árabes, entre eles o presidente egípcio, Hosni Mubarak, e o príncipe herdeiro saudita Abdullah, e autoridades palestinas. Depois do atentado, Israel parecia estar advertindo líderes árabes de que estavam acabando as chances de Arafat - e que, se os árabes não condenassem tais ataques, Israel seria forçado a agir. O ministro da Defesa israelense, Benjamin Ben-Eliezer, conversou com Osama el-Baz, alto assessor de Mubarak, e com o primeiro-ministro jordaniano, Ali Abul-Ragheb, para "informá-los da grave situação em Israel após os recentes ataques terroristas", segundo um comunicado do Ministério da Defesa. Ben-Eliezer enfatizou aos dois que a obrigação do governo de Israel é proteger seus cidadãos e, segundo o comunicado, buscar "uma determinação consolidada no mundo árabe contra a política de terror e violência". Esta política, para Ben-Eliezer, "tende a romper a estabilidade regional". O ministro do Exterior israelense, Shimon Peres, suspendeu uma viagem ao leste europeu e retornou a Israel após o atentado. A bomba explodiu dentro do ônibus pouco antes das 8h locais, quando o veículo estava parado num movimentado cruzamento, lançando corpos pelas janelas e arrancando o teto e as paredes laterais. O grupo fundamentalista islâmico Hamas assumiu responsabilidade pelo atentado. O atacante foi identificado como Mohammed al-Ghoul, de 22 anos, que fazia mestrado em estudos islâmicos e vivia no campo de refugiados de Al Faraa, nas proximidades de Nablus, Cisjordânia. A polícia de Jerusalém tinha estado em alerta máximo desde segunda-feira, depois de ter recebido advertências de que atacantes suicidas à bomba estavam tentando promover um atentado na cidade. Leia o especial