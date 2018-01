Tanques israelenses entram em território palestino Tanques israelenses entraram rapidamente em território palestino na Faixa de Gaza, nesta terça-feira, depois que uma bomba foi detonada perto de uma patrulha do Exército de Israel. A explosão aconteceu no assentamento judeu de Kfar Darom, disseram testemunhas palestinas. Cinco tanques invadiram o território árabe e abriram fogo. Ninguém ficou ferido no incidente. Em uma declaração emitida na segunda-feira, cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU - China, Estados Unidos, França, Inglaterra e Rússia - pediram para que Israel "se retire de todas as áreas invadidas na Cisjordânia". No comunicado, os cinco países ainda pedem para que as forças de defesa israelenses sejam mais moderadas. As cinco potências pediram para que os palestinos também aumentem os esforços para controlar a violência. No mês passado, soldados judeus entraram em seis cidades palestinas na Cisjordânia, depois que o ministro do Turismo israelense, Rehavam Zeevi, foi assassiando por um militante da Frente Popular para a Libertação da Palestina (FPLP). As tropas de Israel já deixaram quatro cidades, mas ainda permanecem em Tulkarem e Jenin. Oficiais israelenses disseram que o Exército só não deixou as duas cidades palestinas pois tem informações de que militantes palestinos planejam ataques contra Israel nesses locais.