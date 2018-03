Tanques israelenses entram na Cidade de Gaza Pelo menos 40 tanques israelenses entraram na Cidade de Gaza na noite desta terça-feira, acompanhados por escavadeiras blindadas e helicópteros armados, relataram testemunhas. Diversos tanques entraram no bairro de Shajaiyeh, às margens da rodovia norte-sul que corta a Faixa de Gaza, não muito distante da fronteira com Israel. Testemunhas contaram que os tanques moviam-se na direção do bairro provenientes de três direções. O Exército não comentou a operação. Moradores disseram que os helicópteros abriram fogo, mas não havia relatos sobre vítimas. Alto-falantes instalados em mesquitas pediam a atiradores que saíssem às ruas para enfrentar os israelenses. Testemunhas disseram que palestinos armados estavam tomando posições pelas ruas de Gaza. Mais cedo, testemunhas denunciaram que um helicóptero israelense disparou um míssil contra um carro. O míssil, porém, não explodiu e ninguém ficou ferido. As incursões israelenses na Cidade de Gaza transformaram-se em algo comum nos mais de dois anos e quatro meses do atual conflito. A presença de escavadeiras indica que os israelenses têm a intenção de demoliar algum prédio. Israel vem adotando a política de demolir casas de supostos militantes e de seus familiares como fator de dissuasão. Os palestinos denunciam a medida como punição coletiva.