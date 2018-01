Tanques israelenses entram na Faixa de Gaza Cerca de 25 tanques israelenses entraram no norte da Faixa de Gaza na madrugada de quarta-feira (hora local), informam testemunhas. Os blindados se aproximam da cidade de Beit Hanoun e do campo de refugiados de Jebaliya. Dois helicópteros militares acompanham a operação. Ainda não há notícia de tiros ou baixas. A operação se segue ao disparo de foguetes por palestinos contra uma cidade israelense vizinha de Gaza. No passado, o governo de Israel enviou tanques e tropas ao território palestino para tentar deter os mísseis. Militares isrtaelenses dizem que uma "operação militar limitada" encontra-se em andamento.