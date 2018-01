Tanques israelenses invadem cidade palestina Tanques do Exército de Israel invadiram a cidade palestina de Jenin, no norte da Cisjordânia, e abriram fogo contra a principal delegacia da polícia nas primeiras horas de terça-feira (pelo horário local). Segundo testemunhas, atiradores palestinos responderam atirando contra os tanques. As forças israelenses concentravam seu fogo nas principais delegacias, mas também teriam tentado atingir o gabinete do governador de Jenin, disseram as testemunhas. Helicópteros israelenses sobrevoaram a cidade durante a operação, mas aparentemente não abriram fogo, de acordo com relatos. Em diversas oportunidades durante os mais de 10 meses do atual conflito, as forças israelenses promoveram breves incursões em territórios controlados pelos palestinos. Porém, a incursão desta terça-feira representou a primeira vez que uma cidade palestina foi invadida. Ainda não há informações sobre vítimas do ataque.