Tanques israelenses invadem Jericó Moradores da cidade palestina de Jericó, na Cisjordânia, disseram que 12 tanques israelenses acompanhados de tropas e tratores invadiram a cidade na madrugada desta quinta-feira (horário local). Alto-falantes instalados nas mesquitas convoca ram a população a resistir. Na madrugada de ontem, o Exército israelense havia invadido a cidade de Jenin, também na Cisjordânia, onde destruíram uma delegacia de polícia. O Exército de Israel não comentou as informações. para Saeb Erekat, morador de Jericó e integrante da delegação palestina de negociações de paz com Israel, "os israelenses estão usando os acontecimentos trágicos em Nova York e em Washington, sentindo que a atenção do mundo está voltada para outro lugar. Não houve nada que provocasse isso".