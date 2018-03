Tanques israelenses invadem parte antiga de Belém Tanques israelenses entraram na manhã desta terça-feira na parte antiga de Belém, território autônomo palestino. Ao nascer do sol, era possível avistar dois tanques de Israel nas ruas da região. Antes do amanhecer, aviões e helicópteros sobrevoaram a região. Vários tiros foram ouvidos por toda a madrugada. Na noite desta segunda-feira, tropas israelenses tomaram a cidade autônoma palestina de Tulkarem, ao norte de Cisjordânia, e Ramallah, onde dominam totalmente o quartel-general de Yasser Arafat. Ainda em Ramallah, na manhã desta terça-feira, tiros de metralhadoras e explosões de granadas foram ouvidos na cidade, ao redor do quartel-general do chefe da Segurança da Cisjordânia, Jibril Rajoub. Ainda não há informação sobre feridos, mas sabe-se que Rajoub não estava no prédio na hora da ofensiva.