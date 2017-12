Tanques israelenses ocupam acampamento palestino no Egito Dezenas de tanques israelenses entraram no acampamento de refugiados de Rafah, na fronteira com o Egito, na madrugada desta terça-feira. Fontes militares israelenses disseram que a operação é uma continuação da missão iniciada na sexta-feira para destruir túneis usados pelos palestinos para o transporte de armas. Por enquanto, não há notícia de baixas em nenhum dos lados.