Tanques israelenses voltam a entrar no norte de Gaza Tanques e veículos blindados do Exército de Israel voltaram a entrar esta noite no norte da Faixa de Gaza, informaram fontes de segurança palestinas e militares israelenses. Segundo as fontes palestinas, pelo menos 40 tanques e veículos blindados entraram na região por volta da meia-noite (18h em Brasília) na cidade de Beit Hanoun, localizada na fronteira de Gaza com Israel e que estava sem iluminação devido aos cortes no fornecimento de energia elétrica. A operação, segundo testemunhas, foi acompanhada por helicópteros e rajadas de metralhadoras. Fontes dos serviços de segurança palestinos indicaram que os tanques ocuparam regiões descampadas ao norte e ao leste de Beit Hanoun, local de onde as milícias lançam foguetes contra Israel. As fontes militares israelenses não disseram qual o motivo da incursão, mas afirmaram que o Exército continua operando no norte de Gaza, onde mantém uma missão cujo objetivo é a libertação de um soldado seqüestrado por grupos palestinos, além de conter o lançamento de foguetes. A tática adotada até então na operação "Chuvas de Verão" foi a de entrar em determinada região, perseguir os milicianos e depois se retirar para intervir em outro ponto. Desde o início da operação, que começou três dias após o seqüestro do soldado israelense Gilad Shilat em 25 de junho, ao menos 85 palestinos morreram, em sua maioria civis.