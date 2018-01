Tanques israelenses voltam a ocupar o norte de Gaza Cerca de 50 tanques israelenses entraram na madrugada de desta quarta-feira (noite de terça em Brasília) no norte da Faixa de Gaza enquanto a aviação bombardeava a região. Um militante do grupo islâmico Hamas foi morto e cinco ficaram feridos. No começo da quarta-feira, soldados israelenses tomaram os telhados de várias casas no norte de Gaza, segundo informações dos residentes. Uma aeronave israelense bombardeou várias residências de ativistas do Hamas e da Jihad Islâmica depois de ter advertido aos moradores que deixassem a região. Segundo a companhia telefônica palestina, cerca de mil moradores da cidade de Khan Younis receberam mensagens gravadas de Israel avisando que eles deveriam deixar a área. De acordo com a empresa, os residentes foram escolhidos de maneira aleatória. Nesta terça-feira, um menino palestino de 12 anos foi morto e seu pai e irmã feridos perto de Khan Yunis. Os palestinos atribuíram as mortes a um ataque de Israel, mas o Exército do país negou. O hospital de Gaza que os atendeu disse que eles foram alvejados quando chegaram perto de uma unidade israelense. O Exército israelense afirma que seus soldados estão operando no norte da região como parte da campanha para acabar com o terrorismo e o lançamento de foguetes contra Israel. Segundo o Exército, os aviões militares tinham como alvo três grupos de militantes que se aproximavam dos soldados. Israel lançou sua ofensiva depois que militantes ligados ao Hamas mataram dois soldados e capturaram um terceiro no dia 25 de junho durante uma operação em território israelense. A ofensiva continuou apesar do aumento da tensão na fronteira norte de Israel, depois que militantes do Hezbollah mataram três soldados israelenses e capturaram dois no dia 12 de julho. O episódio desencadeou uma grande operação militar contra as guerrilhas libanesas.