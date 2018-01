Tanques, saques e comemoração nas ruas de Bagdá ?A queda de Bagdá é completa?, afirmou uma fonte local na capital iraquiana. Uma dezena de tanques Brams e veículos blindados chegaram ao centro da cidade sem lançar um único disparo, segundo testemunhas. ?É como se os tanques iraquianos avançassem pela Quinta Avenida de Nova York ou pelo Picadilly Circus em Londres?. Há saques e manifestações contra o governo de Saddam Hussein, segundo a rede de TV britânica BBC. De acordo com o correpondente Andrew Gilligan, veículos dos marines americanos foram recebidos com flores pela população. Com as tropas americanas no centro comercial da cidade, moradores aproveitaram para saquear prédios públicos e instalações militares. Computadores, móveis e jipes militares foram levados. Na chegada dos tanques, ?cenas de júbilo?, segundo um correspondente da BBC, foram vistas. Iraquiano dançavam e faziam o sinal da vitória aos marines americanos. Um grupo de iraquianos está reunido em Bagdá em torno de uma das maiores estátuas de Saddam Hussein existentes na capital, e se movimenta para tentar derrubá-la. A cena, acompanhada por jornalistas de várias partes do mundo, é mostrada ao vivo pela TV. Tiroteios são ouvidos em várias partes da cidade. Veja o especial :