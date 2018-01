Tanto Kerry quanto Edwards derrotariam Bush, diz pesquisa Ambos os pré-candidatos democratas à Casa Branca, John Kerry e John Edwards, derrotariam o presidente George W. Bush por dez pontos porcentuais ou mais se o pleito fosse hoje, diz pesquisa CNN-USA Today-Gallup divulgada pela Associated Press. Kerry, o favorito na disputa pela indicação do partido, lidera sobre Bush com 55% das intenções de voto, contra 43% do presidente. Edwards, por sua vez, tem 54% contra 44% de Bush. A pesquisa surge num momento em que ambos os pré-candidatos estão muito expostos na mídia, e em que o presidente se vê na defensiva, explicando seu serviço militar na Guarda Nacional e a guerra no Iraque, depois de um alto assessor da CIA ter reconhecido que as armas de destruição em massa de Saddam Hussein provavelmente não existiam. A pesquisa sondou 1.006 adultos, incluindo 898 eleitores registrados e 568 eleitores prováveis (nos EUA, o voto não é obrigatório). As entrevistas foram feitas entre 16 e 17 de fevereiro.