Tanzânia: acidente mata 31 em estrada Trinta e uma pessoas morreram e 14 ficaram seriamente feridas em um acidente ocorrido este Sábado, entre um micro-ônibus e um ônibus de linha perto de Mbeya, no sul da Tanzânia. Segundo o chefe de polícia local, o micro-ônibus viajava em alta velocidade e colidiu com o outro ônibus após desviar de um obstáculo e perder o controle da direção. Todas as vítimas fatais - 14 mulheres, 15 homens e duas crianças - se encontravam no micro-ônibus.