Tara Elisabeth Connor é a mais nova Miss EUA Tara Elisabeth Connor foi eleita Miss Estados Unidos 2006 nesta sexta feira. A jovem de 20 anos chegou ao concurso em Baltimore, no estado de Maryland, para representar Kentucky. Ela recebeu a coroa da vencedora do ano passado, Chelsea Cooley. A 55º edição do concurso contou com a participação de 51 candidatas. Connor se prepara agora para o concurso que elegerá a Missa Universo, em 23 de julho, em Los Angeles. Ela irá competir com a brasileira Rafaela Zanella. A gaúcha de 19 anos foi eleita Missa Brasil no início do mês.