Tareq Aziz está sob custódia de tropas dos EUA O ex-vice-primeiro-ministro Tareq Aziz, uma das figuras mais conhecidas do regime de Saddam Hussein, está em poder das tropas americanas no Iraque, confirmaram na noite de hoje o Comando Central dos EUA em Catar. Aziz, único representante da minoria cristã na cúpula do governo iraquiano deposto, foi o 12º dirigente a ser preso, de uma lista de 55. Ele está também no "baralho dos procurados", distribuído pelo comando americano às tropas no Iraque - sua carta é o oito de espadas. De imediato, Comando Central dos EUA não deu maiores detalhes sobre as circunstâncias em que o vice-premiê iraquiano teria sido capturado, mas a rede de tevê ABC informou, citando uma fonte da Casa Branca, que ele teria se entregado. Tareq Aziz, de 67 anos, era o ministro de Relações Exteriores do Iraque durante a primeira Guerra do Golfo, em 1991, quando seu rosto se tornou a face mais vista do regime, depois do próprio Saddam. Mas, como os demais dirigentes que não integram o clã do ex-ditador, com origem na cidade de Tikrit, Aziz nunca exerceu de fato muito poder, apesar da lealdade inquestionável a Saddam. Nos primeiros dias da invasão anglo-americana ao Iraque, Aziz chegou a convocar a imprensa em Bagdá para desmentir rumores de que teria sido morto em um bombardeio aéreo. Já depois da conquista da capital pelas tropas da coalizão, sua casa foi saqueada - como as de muitos dirigentes do regime deposto. Desde então, nada se sabia sobre seu paradeiro. Veja o especial :