Tariq Aziz promete maior colaboração com inspetores O vice-primeiro-ministro do Iraque, Tariq Aziz, negou que o país possua a substância antraz e afirmou que o Iraque colaborará com os inspetores de armas para solucionar qualquer dúvida ainda existente. As declarações foram feitas em entrevista à rede de TV canadense CBC. "Todos os outros aspectos relacionados à cooperação foram cumpridos e prometemos que faremos mais no futuro, respondendo a todas as necessidades (dos inspetores), de maneira que se sintam satisfeitos", afirmou Aziz.