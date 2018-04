Taro Aso será o 1º líder que Obama receberá na Casa Branca

O primeiro-ministro japonês, Taro Aso, será o primeiro líder estrangeiro em ser recebido na Casa Branca pelo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, na próxima terça-feira 24, anunciou em Tóquio a secretária de Estado, Hillary Clinton, nesta terça-feira. Clinton tornou público o convite a Aso em nome do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, durante uma entrevista coletiva posterior a um encontro com o ministro de Relações Exteriores japonês, Hirofumi Nakasone. A visita de Aso a Washington acontece depois da viagem pela Ásia de Hillary Clinton, sua primeira viagem oficial ao estrangeiro desde que tomou posse de seu cargo em janeiro, na qual o Japão foi a primeira parada seguida da Indonésia, Coreia do Sul e China.