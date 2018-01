´Tarzan´ embriagado entra numa fria Tentando imitar Tarzan, um jovem de 18 anos, embriagado, escalou um pilar de 9 m do teleférico de Bludenz, fronteira com a Suíça, para deslizar, suspenso por numa correia, por 80 m sobre o vale. No meio da aventura, porém, ele ficou enroscado. Após uma hora suspenso, o fracassado Tarzan foi resgatados por funcionário do teleférico e levado para um hospital local com princípio de congelamento.