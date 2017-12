Tática de terroristas lembra a usada no "Bojinka", em 1995 As tentativas de ataque terrorista desta quinta-feira produziram longas filas nos aeroportos. Segundo oficiais de segurança, novas medidas preventivas estão sendo postas em prática, incluindo o impedimento de transporte de líquidos dentro de aviões. Douglas Laird, perito em segurança de aeronaves e chefe de segurança da Northwest Airlines, afirmou que a tática usada na tentativa desta quinta-feira se parece muito com a de um atentado em 1995, conhecido como "Bojinka", quando doze aviões seriam explodidos sobre o Oceano Pacífico. Na ocasião, simpatizantes da Al-Qaeda planejaram utilizar líquidos explosivos que não podiam ser detectados por equipamentos de segurança. O material estava dentro de tubos de solução para lentes de contato e a explosão seria acionada através de relógios de pulso, segundo comprovam documentos do FBI. O plano também foi utilizado como base pelo mentor dos ataques do 11 de setembro de 2001, Khalid Shaikh Mohammed. "Estou surpreso que eles esperaram tanto tempo para tentar esse modelo, dez ou onze anos depois, quando ainda não temos sistemas de segurança capazes de detectar esse tipo de explosivo líquido", afirmou o perito Douglas Laird. Sistema de alerta antiterror As novas ameaças também podem trazer uma nova aplicação para o código de cores do sistema de alerta antiterror. John Rollins, chefe da equipe de inteligência do Departamento de Segurança Interna norte-americano, afirma que não vê muita diferença entre um alerta laranja e um vermelho em casos como estes, questionando a eficácia do sistema. Rollins afirmou que "um laranja agora pode não ser um laranja da próxima vez".