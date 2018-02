Tatuagem nazista tira barítono de festival

Os pastos de Stallhofen, na Áustria, devem ficar mais silenciosos com a decisão do juiz Erich Kundegraber. O magistrado acatou um pedido dos habitantes locais contra ruídos excessivos e proibiu que sinos sejam pendurados nos pescoços das vacas.

O prefeito de Triberg, na Alemanha, oficializou o preconceito de gênero na cidade ao criar vagas especiais de estacionamento para mulheres. Os espaços nas garagens são maiores do que os normais e mais iluminados. Apesar disso, o prefeito nega ser sexista.

Uma empresa francesa lançou no mercado uma bebida supostamente afrodisíaca com o nome DSK. O nome é uma "homenagem" ao ex-diretor-geral do FMI Dominique Strauss-Kahn, que renunciou após ser acusado de estupro nos Estados Unidos.