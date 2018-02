Taxa de aprovação a Bush cai a 65% Pesquisa de opinião feita pela revista norte-americana Newsweek indica que a taxa de aprovação à atuação do presidente George W. Bush caiu para 65% na semana passada, de 68% na semana anterior. O site www.newsweek.com não traz informações sobre o número de pessoas entrevistadas, a data em que o levantamento foi feito e a margem de erro. Segundo a Newsweek, 46% dos entrevistados disseram-se satisfeitos com a situação dos EUA em geral, e 46% disseram-se insatisfeitos. Para 20% dos entrevistados, a economia norte-americana está em boa forma; 48% disseram que a situação é razoável, e 30% afirmaram que ela vai mal. Indagados sobre como a economia deverá estar daqui a um ano, 15% disseram que ela estará pior, 37% acham que ela estará na mesma, e 45% afirmaram acreditar que ela estará melhor. Sobre a direção futura do mercado de ações, 5% disseram que ele deverá subir muito, 38% que ele deverá ter alguma alta, 26% que ele ficará nos níveis atuais, 17% que ele deverá ter alguma queda e 7% que ele cairá muito. Sobre quem é mais capaz de gerir a economia numa época de instabilidade, 36% disseram que é o presidente Bush e 42% citaram o Partido Democrata, de oposição. Sobre a maneira de Bush lidar com os escândalos envolvendo grandes empresas, 46% a aprovam e 39% a desaprovam. A aprovação a Bush cresce a 62% quando a questão é sobre sua maneira de lidar com o problema do terrorismo. Para 49%, Bush aproveitou-se de brechas legais e de suas amizades no caso da Harken Energy; para 52%, porém, ele agiu dentro das regras. Há uma divisão de 50% a 50% nas opiniões sobre se Bush está ou não ocultando informações sobre o caso Harken; também há um empate de 42% a 42% entre aqueles que acreditam que ele está encobrindo informações para proteger sua própria reputação e os que acreditam que não. Sobre se o vice-presidente Dick Cheney está ocultando informações sobre o escândalo da Halliburton para defender sua própria reputação, 47% disseram que sim e 30% que não.