Taxa de aprovação a Bush cai a 70% A taxa de aprovação ao presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, caiu para 70% em junho, de 80% em janeiro, de acordo com pesquisa do instituto Pew Research Center. No mesmo período, a taxa de desaprovação a Bush cresceu de 11% para 20%. Para 53% dos entrevistados, o presidente está fazendo um bom trabalho no que se refere à economia dos EUA, enquanto 36% desaprovam suas políticas nessa área. Em janeiro, 60% aprovavam as políticas de Bush para a economia. Para apenas 33% dos entrevistados, Bush está fazendo tudo o que pode para melhorar as condições da economia norte-americana; 62% disseram que ele poderia estar fazendo mais. Em janeiro, 48% diziam acreditar que Bush está fazendo o que pode pela economia e 46% acreditavam que ele poderia fazer mais. A melhor taxa de aprovação a Bush, de 74%, é para sua política de combate ao terrorismo, desaprovada por apenas 18% dos entrevistados. A política do presidente para o Oriente Médio é aprovada por 64% dos entrevistados. A reação de Bush aos escândalos envolvendo grandes empresas é aprovada por apenas 40% dos entrevistados e desaprovada por 38%. A pior taxa de aprovação a Bush refere-se à sua política para a Seguridade Social: 36%, para 42% de desaprovação. A pesquisa de alcance nacional foi feita pelo telefone entre os dias 19 e 23 de junho, com 1.212 adultos entrevistados, entre eles 941 eleitores registrados. A margem de erro é de 3,5 pontos porcentuais para mais ou para menos.