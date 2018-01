Taxa de desemprego nos EUA é a maior em 21 anos A taxa de desemprego nos Estados Unidos subiu para 5,4% em outubro - o maior aumento em um mês em mais de 21 anos, informou nesta sexta-feira o Departamento de Trabalho americano. O aumento constitui outro claro sinal dos efeitos devastadores dos atentados terroristas na economia americana, que se encontra às portas de uma recessão. Ocorreram 415.000 demissões no mês passado. As demissões saltaram de um índice 4,9% em setembro para 5,4% no mês passado - a taxa mais elevada desde novembro de 1996 indicou o governo. As 415.000 demissões representam o corte mais importante desde maio de 1980, que atingiu vários setores da economía, entre eles as linhas aéreas, hotéis e agências de viagens. O aumento de 0,5% em outubro foi também o maior para um mês desde maio de 1980.