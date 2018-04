Taxa de desemprego nos EUA sobe a 6,7% em fevereiro A taxa de desemprego nos EUA, que é calculada com base em uma pesquisa separada daquela que avalia o número de vagas criadas pela economia norte-americana, subiu para 6,7% em fevereiro, de 6,6% em janeiro, informou o Departamento do Trabalho. O resultado foi pior do que a estimativa dos economistas consultados pela Dow Jones Newswires, que era de 6,5%. Fonte: Dow Jones Newswires.