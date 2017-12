Taxa de pobreza nos EUA sobe pela 1ª vez em oito anos A taxa de pobreza nos EUA subiu pela primeira vez em oito anos, ao mesmo tempo que a renda média média familiar caiu significativamente no ano passado. Os dados negativos divulgados pelo Census Bureau coincidiu com a primeira recessão norte-americana em uma década. No ano passado, 32,9 milhões de pessoas viviam abaixo da linha de pobreza nos EUA. Um aumento de 1,3 milhão de pessoas em relação a 2000. A taxa de pobreza de 11,7% foi superior a de 11,3% registrada no ano passado. Já a renda média familiar teve uma queda de 2,2% e está em US$ 42.220 anuais, a segunda baixa consecutiva. "Tanto o aumento da pobreza quanto o declínio da renda média das famílias entre 2000 e 2001 coincidiram com a recessão que teve início em março do ano passado", disse o diretor do Census Bureau, Daniel Weinberg.