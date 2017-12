Taxista afegão é agredido em Londres Um motorista de táxi de 28 anos, nascido no Afeganistão e residente em Londres, foi alvo de uma agressão - qualificada de "racista" pela Scotland Yard - vinculada aos atentados terroristas aos Estados Unidos. O taxista, cujo nome não foi divulgado, foi encontrado à noite em um pub na área londrina de Twickenham. Segundo testemunhas e a própria vítima, o motorista foi agredido na cabeça com uma garrafa e em seguida com pontapés por três homens. Um porta-voz da Scotland Yard indicou que "durante a surra mencionaram a ele os atentados nos EUA". O afegão está internado no hospital de Charing Cross de Londres e, segundo as autoridades, seu estado de saúde é "estável".