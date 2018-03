Taxista de Gaza cria carro 'made in Palestine' O taxista Monzer al-Qasas, de 30 anos e morador da Cidade de Gaza, criou o primeiro automóvel elétrico com peças locais, que exibe com orgulho um cartaz de "made in Palestine" (fabricado em território palestino). "A razão que me levou a construir esse carro elétrico é a severa falta de combustível na Faixa de Gaza", disse à agência EFE. O automóvel, feito de madeira e ferro, conta apenas com uma bateria elétrica.