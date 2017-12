Taxista devolve maleta com US$ 230 mil em jóias ao dono Um taxista de Chicago devolveu ontem (uma maleta com jóias avaliadas em cerca de US$ 230 mil para o seu verdadeiro dono. A fortuna havia sido deixada no banco de traz do taxi de Mohammed Hussain, um indiano de 26 anos. O designer de jóias Anthony Camargo, que esqueceu a maleta sábado passado, foi à polícia e registrou o ocorrido, mas não dispunha do número do taxi nem o nome da companhia. Hussain contou que, quando viu as jóias - exatamente 42 peças -, enviou um e-mail a Camargo para avisá-lo. "O que ele fez foi admirável", disse o joalheiro, que, como recompensa, deu ao taxista uma quantia não especificada em dinheiro e um par de brincos de safira.