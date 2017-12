Técnica florestal é responsável por fogo no Colorado Uma funcionária do Serviço Florestal dos Estados Unidos foi responsável pelo incêndio que destruiu quase 50 mil hectares de florestas no Colorado e forçou a retirada de milhares de pessoas de suas casas, ameaçadas pelo fogo, informaram autoridades policiais de Castle Rock. A técnica florestal Terry Barton, de 38 anos, confessou ter desencadeado o incêndio ao queimar uma carta do marido, do qual está separada, em Pike National Forest. O fato ocorreu quando ela realizava uma patrulha de rotina contra incêndios, disse o promotor-assistente Bill Leone. Terry foi acusada de atear fogo no parque nacional, danificando propriedade federal, e de dar declarações falsas aos investigadores, acrescentou o promotor. Segundo o promotor, Terry disse ter queimado a carta do marido numa clareira, onde é permitido fazer fogueiras, e, em seguida, tentou apagar as chamas. Mas para surpresa dela, o fogo espalhou-se rapidamente, acrescentou Leone. Inicialmente, ela contara às autoridades que descobriu uma fogueira ilegal e tentou apagar, lançando detritos sobre as chamas, mas era tarde demais. Uma minuciosa investigação levou o Serviço Florestal a duvidar da história. Se Terry for considerada culpada, poderá ser condenada a 10 anos de prisão e a pagar multa de US$ 250 mil.