Técnicos conseguem conter vazamento de gás na China Uma equipe de especialistas conseguiu conter, neste sábado, o vazamento de gás natural, que matou cerca 198 pessoas e intoxicou mais de 10 mil na cidade de Kaixian, sudoeste da China . Os técnicos fecharam com lama o poço de onde emanavam os gases, segundo informou a agência de notícias Xinhua. Os 80 técnicos que trabalharam na operação para conter o fluxo de gás natural e hidrogênio sulfurado usavam máscaras de oxigênio e roupas especiais. Eles utilizaram 480 metros cúbicos de lama para tapar conter o vazamento. Num raio de cinco quilômetros do local do acidente, considerado o mais grave ocorrido com gás da história da China, foram evacuados 42 mil habitantes.