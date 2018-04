Técnicos de obra foram sequestrados no Afeganistão

Dois técnicos chineses que trabalhavam para uma empresa da China foram sequestrados por homens armados junto a outros quatro cidadãos afegãos na província de Faryab, ao norte do país. As informações são do jornal China Daily.

A mesma fonte cita que a polícia do distrito de Qaisar, destacou que os sequestrados trabalhavam na construção de uma estrada.

Todos os sequestrados viajavam nos veículos da empresa, quando os homens armados, que não se identificaram anunciaram o assalto.

O norte do Afeganistão, antes considerado um lugar relativamente seguro, sofre sua maior onda de violência desde a queda do Govenro taleban, em 2001. Em outubro de 2009, uma comissária foi assaltada em Faryab e oito agentes foram sequestrados.