Tecnocrata ''estrangeiro''

Pedro Kuczynski

PARTIDO APRISTA PERUANO, DE CENTRO-DIREITA

Ex-primeiro-ministro do Peru (2005-2006), Pedro Pablo Kuczynski - conhecido pelas sua sigla, "PPK" - é um veterano executivo de Wall Street, ex-funcionário do Banco Mundial, que já atuou como ministro da Economia e da Energia. Entre eleitores peruanos, PPK é visto como um estrangeiro: o candidato, formado em Oxford e Princeton, tem cidadania americana, mas devolveu seu passaporte recentemente e promete renunciar à dupla nacionalidade se for eleito. Não por acaso, Kuczynski também é conhecido popularmente como "el gringo". Aos 72 anos, PPK promete adotar medidas para incentivar o livre mercado, como a redução do imposto sobre vendas para 15% (hoje ele é de 18%) e a descentralização do Ministério das Finanças em unidades sub-regionais.