Ted Kennedy é hospitalizado O senador democrata Ted Kennedy, de 76 anos, foi internado ontem após ter uma convulsão. Ele foi internado num hospital de Cape Cod e, em seguida, transferido para o Massachusetts General Hospital, em Boston. A porta-voz do senador, Stephanie Cutter, afirmou que os médicos acreditavam que ele não sofreu um derrame cerebral, como se temia inicialmente. Cutter informou ainda que o senador estava descansando e, nas próximas 48 horas, fará exames para determinar a causa da convulsão. Em outubro, Kennedy foi operado por causa de uma artéria quase totalmente bloqueada do pescoço, o que poderia levar a um derrame. Aliado de Barack Obama na disputa pela indicação democrata à presidência, Ted Kennedy é senador desde 1962, quando foi eleito para a cadeira que havia sido ocupada por seu irmão John F. Kennedy - eleito presidente em 1960 e assassinado em 1963. Obama disse ontem estar otimista e em contato com a família do "gigante da história política americana".