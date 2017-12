Ted Turner diz que Israel também é terrorista Israel e os palestinos são ambos responsáveis pelo terrorismo, disse o fundador da rede de televisão CNN Ted Turner em uma entrevista publicada nesta terça-feira pelo jornal britânico The Guardian. "Os palestinos estão lutando com atacantes suicidas humanos; é tudo o que eles têm", afirmou Turner ao diário. "Os israelenses... eles têm uma das mais poderosas forças militares do mundo. Os palestinos não têm nada. Então, quem é o terrorista? Acredito que ambos os lados estejam envolvidos em terrorismo." O porta-voz do governo de Israel, Daniel Seaman, foi citado pelo Guardian, declarando que as afirmações de Turner eram "estúpidas". "Meu único conselho a Ted Turner é: já que as pessoas pensam que você é estúpido, é melhor manter sua boca fechada do que abri-la e confirmar o que todos dizem", afirmou Seaman. Por outro lado, o ministro do Trabalho palestino, Ghasan Khaleb, disse, segundo o jornal, que os comentários de Turner refletem "uma análise mais consistente" sobre a situação no Oriente Médio. Turner, vice-presidente da AOL Time Warner, de 63 anos, destinou grande parte de sua fortuna pessoal, avaliada em US$ 3,8 bilhões, à caridade, incluindo US$ 1 bilhão para as Nações Unidas.